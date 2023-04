Festival Rock Avenue de la Crau, 13 mai 2023, Istres.

Festival rock avec au programme : Del Campa gagnant du tremplin musique du CSAPM 2022. et SWORDS TRIBUTE 2 TOTO.

2023-05-13 à 19:45:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Avenue de la Crau La Grange Entressen

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rock festival with the program: Del Campa winner of the springboard music CSAPM 2022. and SWORDS TRIBUTE 2 TOTO

Festival de rock con el programa: Del Campa ganador del concurso de música CSAPM 2022. y SWORDS TRIBUTE 2 TOTO

Rockfestival mit folgendem Programm: Del Campa Gewinner des Musik-Sprungbretts des CSAPM 2022. und SWORDS TRIBUTE 2 TOTO

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme d’Istres