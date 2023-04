Istres Propre & Durable Esplanade Charles de Gaulle, 13 mai 2023, Istres.

Tous unis pour une ville propre ! « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». C’est sur la base de cette citation de Saint-Exupéry qu’a été initié, en 2009, le projet »Istres Propre' », journée éco-citoyenne..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

Esplanade Charles de Gaulle

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



All united for a clean city! we do not inherit the earth from our parents, we borrow it from our children ». It is on the basis of this quotation of Saint-Exupéry that was initiated, in 2009, the project »Istres Propre », eco-citizen day.

¡Todos juntos por una ciudad limpia! no heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos ». Basándose en esta cita de Saint-Exupéry, en 2009 se puso en marcha el proyecto « Istres limpio », una jornada eco-ciudadana.

Alle vereint für eine saubere Stadt! « Wir erben die Erde nicht von unseren Eltern, wir leihen sie von unseren Kindern ». Auf der Grundlage dieses Zitats von Saint-Exupéry wurde 2009 das Projekt »Sauberes Istres », ein Öko-Bürgertag, initiiert.

