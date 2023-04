Danilo Moraes à la chapelle du domaine de Sulauze Cave viticole de Sulauze, 6 mai 2023, Istres.

Concert avec Danilo Moraes à la chapelle MAdeleine du Domaine de Sulauze.

Compositeur, chanteur et guitariste, il présente son nouveau concert solo en tournée en Europe..

2023-05-06 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Cave viticole de Sulauze Chemin Du vieux Sulauze

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert with Danilo Moraes in the chapel of the Domaine de Sulauze.

Composer, singer and guitarist, he presents his new solo concert on tour in Europe.

Concierto con Danilo Moraes en la capilla del Domaine de Sulauze.

Compositor, cantante y guitarrista, presenta su nuevo concierto en solitario de gira por Europa.

Konzert mit Danilo Moraes in der Kapelle MAdeleine der Domaine de Sulauze.

Der Komponist, Sänger und Gitarrist stellt sein neues Solokonzert vor, mit dem er durch Europa tourt.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Istres