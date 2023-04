Rencontre Dédicace avec Bernard Rumweiss 5 Avenue Aristide Briand, 6 mai 2023, Istres.

BERNARD RUMWEISS, a sillonné le monde et écrit plusieurs ouvrages professionnels avant de conjuguer ses passions pour le roman et la peinture..

2023-05-06 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-06 12:00:00. .

5 Avenue Aristide Briand Arbre-Monde

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



BERNARD RUMWEISS, has travelled the world and written several professional books before combining his passions for the novel and painting.

BERNARD RUMWEISS, viajó por todo el mundo y escribió varios libros profesionales antes de combinar sus pasiones por la novela y la pintura.

BERNARD RUMWEISS, reiste durch die Welt und schrieb mehrere Fachbücher, bevor er seine Leidenschaften für den Roman und die Malerei miteinander verband.

