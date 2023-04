Vernissagee « Irréductibles beautés Volet 2 » Forum des Carmes, 5 mai 2023, Istres.

Pour « Irréductibles beautés Volet 2 », Polaris vous propose un Vernissage performatif avec l’artiste Anne Monteil Bauer « 43 coussins et une corde à linge » En présence des artistes France Cadet, Nadine Lahoz Quilez et Jeanne Susplugas.

2023-05-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-05 . .

Forum des Carmes Place Patricia Tranchand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For « Irreducible beauties Volet 2″, Polaris proposes a Performative Vernissage with the artist Anne Monteil Bauer » 43 cushions and a clothesline » In the presence of the artists France Cadet, Nadine Lahoz Quilez and Jeanne Susplugas

Para « Irreducible beauties Volet 2″, Polaris propone una performance de apertura con la artista Anne Monteil Bauer » 43 cojines y un tendedero » En presencia de las artistas France Cadet, Nadine Lahoz Quilez y Jeanne Susplugas

Für « Irreduzible beautés Volet 2 » bietet Polaris eine performative Vernissage mit der Künstlerin Anne Monteil Bauer « 43 Kissen und eine Wäscheleine » in Anwesenheit der Künstlerinnen France Cadet, Nadine Lahoz Quilez und Jeanne Susplugas an

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme d’Istres