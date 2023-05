Expo : Une guitare en camargue CEC Les Heures Claires, 2 mai 2023, Istres.

Exposition photos en musique avec Benjamin GOGIOSO (guitariste) et Nathalie VITTOZ (photographe)

Une immersion dans l’univers naturel de la Camargue.

2023-05-02 à ; fin : 2023-06-13 . .

CEC Les Heures Claires Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Musical photo exhibition with Benjamin GOGIOSO (guitarist) and Nathalie VITTOZ (photographer)

An immersion in the natural universe of the Camargue

Exposición fotográfica musical con Benjamin GOGIOSO (guitarrista) y Nathalie VITTOZ (fotógrafa)

Una inmersión en el mundo natural de la Camarga

Musikalische Fotoausstellung mit Benjamin GOGIOSO (Gitarrist) und Nathalie VITTOZ (Fotografin)

Ein Eintauchen in die natürliche Welt der Camargue

