HK L’Usine, 29 avril 2023, Istres.

Danser encore, une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos frontières ; une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser….

2023-04-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Danser encore, a song that has traveled all over France and beyond our borders; a contagious melody, a joyful irreverence, an irrepressible desire to find each other, to sow and to love, to smile and to dance…

Danser encore, una canción que ha recorrido toda Francia y más allá de nuestras fronteras; una melodía contagiosa, una irreverencia alegre, un deseo irreprimible de reencontrarse, de sembrar y amar, de sonreír y bailar…

Danser encore, ein Lied, das überall in Frankreich und über unsere Grenzen hinaus gereist ist; eine ansteckende Melodie, eine fröhliche Respektlosigkeit, eine unbändige Lust, sich wiederzufinden, zu säen und sich zu lieben, zu lächeln und zu tanzen…

