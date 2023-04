Le tourbillon de la grande soif 3 chemin de Saint-Pierre, 29 avril 2023, Istres.

Comédie grinçante de J.P Alègre par la Cie les Maskarons de St Cannat 13

Cette saga écologique est une parabole souriante, engagée, grinçante et actuelle..

2023-04-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-29 . EUR.

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A grating comedy by J.P Alègre by the Cie les Maskarons de St Cannat 13

This ecological saga is a smiling parable, committed, grating and current.

Una comedia chirriante de J.P Alègre por la Cie les Maskarons de St Cannat 13

Esta saga ecológica es una parábola sonriente, comprometida, chirriante y actual.

Grinsende Komödie von J.P. Alègre von der Cie les Maskarons aus St Cannat 13

Diese ökologische Saga ist eine schmunzelnde, engagierte, knirschende und aktuelle Parabel.

