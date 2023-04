Des chiffons et des lettres 3 chemin de Saint-Pierre, 29 avril 2023, Istres.

Comédie de Xavier Viton par les Fileurs d’orties de Flassans sur lssolle 83

Des chiffons jusqu’aux lettres, parcours épique que va vivre Agnès dont la jovialité contamine rapidement tous ceux qui la côtoie..

2023-04-29 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-29 . EUR.

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Comedy by Xavier Viton by the Fileurs d?orties of Flassans sur lssolle 83

From rags to letters, an epic journey that Agnes will live through, whose joviality quickly infects all those around her.

Comedia de Xavier Viton por los Fileurs d’orties de Flassans sur lssolle 83

De los harapos a las letras, un viaje épico que va a vivir Agnès, cuya jovialidad contagia rápidamente a todos los que la rodean.

Komödie von Xavier Viton von den Fileurs d’orties aus Flassans sur lssolle 83

Agnès’ epischer Weg von den Lumpen bis zu den Briefen wird von ihrer fröhlichen Art angesteckt.

Mise à jour le 2023-03-24 par Office de Tourisme d’Istres