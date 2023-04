Kroum l’ectoplasme 3 chemin de Saint-Pierre, 28 avril 2023, Istres.

Comédie burlesqued’ Hanok Levin par le Théâtre de la Grimace d’Aix en Provence 13. Une farce éclatante qui met en scène des anti héros aussi hilarants, qu’attachants..

2023-04-28 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-28 . EUR.

3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Burlesque comedy by? Hanok Levin by the Théâtre de la Grimace of Aix en Provence 13. A brilliant farce which puts in scene anti heroes as hilarious, as endearing.

Comedia burlesca de? Hanok Levin por el Théâtre de la Grimace de Aix en Provence 13. Una farsa brillante con antihéroes tan hilarantes como entrañables.

Eine burleske Komödie von? Hanok Levin vom Théâtre de la Grimace aus Aix en Provence 13. Eine fulminante Farce mit urkomischen und liebenswerten Antihelden.

