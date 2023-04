Visite « Istres antique » 30 Allée Jean Jaurès, 25 avril 2023, Istres.

Découverte d’Istres sous l’Antiquité à travers une balade commentée amenant les visiteurs sur l’oppidum du Castellan. Etienne abordera les différentes découvertes archéologiques réalisées lors de la construction de l’hôtel de ville en 2013.. Familles

30 Allée Jean Jaurès Office de Tourisme d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discovery of Istres under the Antiquity through a commented stroll bringing the visitors on the oppidum of Castellan. Etienne will talk about the different archaeological discoveries made during the construction of the town hall in 2013.

Descubrimiento de Istres bajo la Antigüedad a través de un paseo comentado que llevará a los visitantes por el oppidum de Castellan. Etienne hablará de los diversos descubrimientos arqueológicos realizados durante la construcción del ayuntamiento en 2013.

Entdeckung von Istres in der Antike durch einen kommentierten Spaziergang, der die Besucher zum Oppidum von Castellan führt. Etienne wird auf die verschiedenen archäologischen Funde eingehen, die während des Baus des Rathauses im Jahr 2013 gemacht wurden.

