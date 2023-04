Les conférences du Château – Les mystères de Pâques 48 Boulevard Dethez, 25 avril 2023, Istres.

Michèle Cottini vous embarque dans son récit à la découverte de Pâques et de ses origines lors d’une conférence au château des Baumes..

2023-04-25 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-25 . .

48 Boulevard Dethez Château des Baumes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Michèle Cottini will take you on a journey to discover Easter and its origins during a conference at the Château des Baumes.

Michèle Cottini le llevará a descubrir la Pascua y sus orígenes durante una conferencia en el Château des Baumes.

Michèle Cottini nimmt Sie bei einem Vortrag im Château des Baumes mit auf eine Entdeckungsreise durch die Geschichte von Ostern und seinen Ursprüngen.

