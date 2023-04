Steph Strings L’Usine, 23 avril 2023, Istres.

Steph Strings est une musicienne issue de la nouvelle scène australienne.

Steph est non seulement une guitariste exceptionnellement douée, mais elle a également la rare capacité à raconter de multiples histoires à travers ses chansons..

2023-04-23 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-23 . .

L’Usine Route De Fos – RN 569

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Steph Strings is a musician from the new Australian scene

Steph is not only an exceptionally gifted guitarist, but she also has the rare ability to tell multiple stories through her songs.

Steph Strings es un músico de la nueva escena australiana

Steph no sólo es una guitarrista excepcionalmente dotada, sino que también tiene la rara habilidad de contar múltiples historias a través de sus canciones.

Steph Strings ist eine Musikerin, die aus der neuen australischen Szene hervorgegangen ist

Steph ist nicht nur eine außergewöhnlich begabte Gitarristin, sondern hat auch die seltene Fähigkeit, mit ihren Liedern vielfältige Geschichten zu erzählen.

Mise à jour le 2022-12-23 par Office de Tourisme d’Istres