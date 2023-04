Brunch littéraire Domaine de Sulauze, 23 avril 2023, Istres.

Brunch littéraire animé par la librairie Arbre Monde dans le magnifique cadre du Domaine de Sulauze.

2023-04-23 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-23 . EUR.

Domaine de Sulauze La Bambouseraie de Sulauze – Côté Réception

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Literary brunch hosted by the Arbre Monde bookstore in the magnificent setting of the Domaine de Sulauze

Brunch literario ofrecido por la librería Arbre Monde en el magnífico marco del Domaine de Sulauze

Literarischer Brunch unter der Leitung der Buchhandlung Arbre Monde in der wunderschönen Umgebung der Domaine de Sulauze

