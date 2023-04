Eco-balade : de l’étang de Lavalduc à l’étang de Rassuen Parking du mas de Lavalduc, 22 avril 2023, Istres.

Sortez des sentiers battus avec cette éco-balade qui vous mènera de l’étang de Lavalduc à celui de de Rassuen. Venez découvrir ces anciens salins et leur côté sauvage, avec Thierry votre accompagnateur naturaliste. Alors chuuuut !.

2023-04-22 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-22 . .

Parking du mas de Lavalduc chemin de LAVALDUC

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Get off the beaten track with this eco-walk which will lead you from the pond of Lavalduc to that of Rassuen. Come to discover these old salt pans and their wild side, with Thierry your naturalist guide. Then shhhhh!

Salga de los caminos trillados con este paseo ecológico que le llevará desde el estanque de Lavalduc hasta el estanque de Rassuen. Venga a descubrir estas antiguas salinas y su lado salvaje, con Thierry, su guía naturalista. ¡Así que shhhh!

Verlassen Sie die ausgetretenen Pfade mit dieser Öko-Ballade, die Sie vom Étang de Lavalduc bis zum Étang de Rassuen führt. Entdecken Sie diese ehemaligen Salinen und ihre wilde Seite mit Thierry, Ihrem naturkundlichen Begleiter. Also pssst!

Mise à jour le 2023-02-15 par Office de Tourisme d’Istres