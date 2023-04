Expo : Phillipe Magnet et « Big Apple » 3 chemin de Saint-Pierre Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Expo : Phillipe Magnet et « Big Apple » 3 chemin de Saint-Pierre, 18 avril 2023, Istres. Photographies – tirages numériques

Indéniablement, «Big Apple» est un paradis pour les amateurs d’architecture, notamment les photographes..

Photographs – digital prints

Undoubtedly, the Big Apple is a paradise for architecture lovers, especially photographers. Fotografías – impresiones digitales

La Gran Manzana es sin duda un paraíso para los amantes de la arquitectura, especialmente para los fotógrafos. Fotografien – digitale Abzüge

Fotografien – digitale Abzüge

Unbestritten ist « Big Apple » ein Paradies für Architekturliebhaber, insbesondere für Fotografen.

