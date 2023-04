Puces nautiques Esplanade Charles de Gaulle Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Puces nautiques Esplanade Charles de Gaulle, 16 avril 2023, Istres. L’Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organise ses traditionnelles Puces Nautiques près de l’étang de l’Olivier.

2023-04-16 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-16 16:00:00. .

Esplanade Charles de Gaulle

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organizes its traditional « Puces Nautiques » near the Etang de l’Olivier La Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organiza sus tradicionales « Puces Nautiques » cerca del Etang de l’Olivier Die Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organisiert ihre traditionellen Flohmärkte in der Nähe des Étang de l’Olivier Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme d’Istres

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Esplanade Charles de Gaulle Adresse Esplanade Charles de Gaulle Ville Istres Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Esplanade Charles de Gaulle Istres

Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Puces nautiques Esplanade Charles de Gaulle 2023-04-16 was last modified: by Puces nautiques Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle 16 avril 2023 Esplanade Charles De Gaulle Istres

Istres Bouches-du-Rhône