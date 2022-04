Istres à travers son histoire : Entressen & la Tour de la Reine Jeanne Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-06-22 10:00:00 – 2022-06-22 12:00:00

Istres Bouches-du-Rhône Cette tour édifiée au XIVème siècle, située à l’orée de la Crau, au bord de l’Etang jouit d’un cadre naturel de qualité, et est un véritable site chargé d’histoires.

Partez avec Jean Phillipe Lagrue, archéologue médiéviste à la découverte de la Tour de la Reine Jeanne et de son environnement. Cette tour édifiée au XIVème siècle, située à l'orée de la Crau, au bord de l'Etang jouit d'un cadre naturel de qualité, et est un véritable site chargé d'histoires.

Visite gratuite commentée par Jean-Philippe Lagrue, archéologue médiéviste du Pôle Culture Istres Ouest Provence

Entressen Chemin du Mas d'Amphoux Istres

