Amat’Arts Chemin De Tivoli Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2024-11-27

fin : 2025-01-05

Exposition réservée aux artistes amateurs de tous niveaux, locaux et régionaux.

Invités d’honneur : lauréate du prix du public 2023 en sulpture : Stéphanie

Huet et lauréate du prix du public 2023 en peinture : NIS.

Sculpture : Jean-Luc BERNARD

Peinture : Maguy BOSCO, Hélène FARINA, Bruno NAVARRO et Patrick TOMATIS

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



