Expo de Robert Rossini : Mon arrière pays Les Heures Claires Istres, mardi 15 octobre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-15

fin : 2024-10-27

Le hall d’expo 233, au CEC les Heures-Claires, accueille l’expo de Robert Rossini

Photographies – tirages numériques noir et blanc

« Coincé entre mer et collines, entre étangs et pinèdes, entre friches et vignes,

entre villages et usines, mon Arrière-Pays.

De cette multitude de visages, ces usines façonnent l’environnement, engloutissent leurs ouvriers et rejettent fumées et nuages de vapeur, éclairent l’espace comme un sapin de noël ou des phares guidant les navires, elles sont indissociables de la trame urbaine.

J’y ai travaillé comme tant d’autres, y passant mes journées et parfois mes nuits, les côtoyant sans cesse lors de mes déplacements et de mes loisirs.

Malgré leurs nuisances, elles vivent avec nous et nous accompagnent dans notre quotidien. Mais sans elles combien d’entre nous vivrait aujourd’hui dans cet

Arrière-Pays ? »



Entrée libre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, le week-end selon les manifestations. Visite commentée en sa présence mardi 16 janvier à 17h sur inscription au 04 13 29 50 83.

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



