Expo de Monique Cellière : De terre et d’eau Château des Baumes Istres, jeudi 3 octobre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-03

fin : 2024-10-20

Techniques mixtes – Acrylique et pastels sur papier

Monique Cellière est artiste peintre. Elle a développé un travail pictural qui interroge le monde, la nature, la vie, le temps… mais aussi plus récemment les paysages qui l’inspirent.

La série présentée au château des Baumes est construite autour de l’eau et du paysage qui l’entoure : rochers, criques, plages, matières, transparences, couleurs, lumières et les vies qui les accompagnent. Istres ville d’eau avec son étang et ses fontaines, et proche de la mer, est de nouveau un point d’entrée pour l’artiste sur cette thématique. Des peintures et dessins seront accompagnés des ébauches ou esquisses qui auront été les prémices de ses recherches.

Vernissage jeudi 3 octobre à 18h30

À noter :

• Visite commentée de l’exposition avec l’artiste samedi 12 octobre à 14h (gratuit, sur réservation auprès du service des arts visuels).

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



