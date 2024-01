L’art de vaincre de Kader Klouchi Chemin De Tivoli Istres, mercredi 11 septembre 2024.

L’art de vaincre de Kader Klouchi Chemin De Tivoli Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-11

fin : 2024-10-20

Peinture et sculpture de Kader Klouchi. Invité d’honneur à « Faites du sport » et au 38ème Grand prix de peinture de la ville d’Istres, édition 2024, du 20 au 22 septembre, en écho aux Olympiades Culturelles.

Dans le cadre de la manifestation « Faites du sport », une nouvelle invitation a été lancée à l’athlète français spécialiste du saut en longueur Kader Klouchi, aujourd’hui artiste peintre et sculpteur, autodidacte atypique du sport et de l’art et invité à Istres en 2013 dans le cadre de Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture. Découvrons son évolution artistique. L’artiste se livrera à une performance artistique en direct lors de la manifestation.

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



