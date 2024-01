Expo de Frog : Un jour, un conte Les Heures Claires Istres, mardi 3 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-03

fin : 2024-09-22

Le hall d’expo 233, au CEC les Heures-Claires, accueille l’expo de Frog

Tirages numériques couleur – Série 2023/2024

« L’image raconte souvent une histoire. Et si on faisait l’inverse. S’inventer un conte et l’illustrer par le biais de la photographie…

Notre société nous abreuve d’images et de connaissances mais dans le même temps nous avons laissé de coté notre imaginaire. Enfants nous inventons des histoires, nos compagnons (doudous, jouets…) ont des vies extraordinaires puis au fil du temps nous devenons « sérieux » et perdons cette capacité à sortir du réel. Nos vêtements, nos maisons, nos voitures, nos goûts sont identiques à ceux du voisin… Et si l’espace d’un moment nous retrouvions cette capacité perdue, celle de nous raconter des histoires ? ».



Entrée libre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, le week-end selon les manifestations. Visite commentée en sa présence mardi 16 janvier à 17h sur inscription au 04 13 29 50 83.

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



