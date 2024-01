Oursinades Istres, samedi 2 mars 2024.

Oursinades Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:30:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

Venez déguster oursins et spécialités de la mer au bord de l’eau sur les rives de l’étang de l’Olivier, esplanade Charles de Gaulle (à côté de le mairie)

Restauration sur place avec :

– plateaux de coquillages, fideuà, marmite du pêcheur, moules frites, burger de la mer et des propositions de sucré avec des crêpes, des gaufres et des churros.

– espaces buvettes.



Une animation musicale est également proposée pour vous régaler en musique avec un DJ le samedi et le Duo Calixte le dimanche.



Démonstration de rames traditionnelles et découverte avec « Les Rameurs de l’Olivier ».

.

Etang de l’Olivier

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Oursinades Istres a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Tourisme d’Istres