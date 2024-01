Expo de Sylvie Muller : de la beauté de la nature Les Heures Claires Istres, mardi 27 février 2024.

Expo de Sylvie Muller : de la beauté de la nature Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27

fin : 2024-03-14

Le hall d’expo 233, au CEC les Heures-Claires, accueille Sylvie Muller et ses

tirages numériques noir et blanc qui représentent ses déambulations entre Crau et Camargue

« Passionnée de nature et d’images, j’ai mêlé tardivement ces deux activités avec la photographie animalière. Fan de grands espaces, j’affectionne particulièrement les îles Shetland et les îles Frisonnes au nord de la Hollande. A l’extérieur, tous mes sens sont en éveil. Je ressens une grande sérénité

lors des longs moments à attendre que l’instant où je déclencherai se présente. Je travaille surtout à l’émotion en essayant d’apporter une touche poétique à ma vision de la nature. Mon objectif est de capturer des instants de grâce, de rendre compte de la beauté de la nature qui nous entoure et surtout

de partager avec ceux qui n’ont pas la chance de vivre ces instants au travers de mes expositions.

Installée depuis 5 ans dans cette belle région PACA, je ne boude pas les sorties en quête de nouvelles émotions ».



Entrée libre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, le week-end selon les manifestations. Visite commentée en sa présence mardi 16 janvier à 17h sur inscription au 04 13 29 50 83.

.

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Expo de Sylvie Muller : de la beauté de la nature Istres a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme d’Istres