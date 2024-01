Déjeuner Table d’hôtes Lieu dit Sulauze Istres, samedi 17 février 2024.

Déjeuner Table d’hôtes Lieu dit Sulauze Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 12:00:00

fin : 2024-02-17

‘ – Fête du cochon, découverte du terroir et des vins

La table de Mensa propose un moment partagé autour de la cuisine et du vin au coin d’un feu de bois

Connu pour ses vins bio et naturels, le Domaine de Sulauze, tenu par Guillaume Lefèvre, est un lieu de vie et de fête qui rime avec partage et convivialité où cohabitent un domaine viticole, une miellerie, un élevage de porc noir, et une brasserie.



À travers un menu mettant à l’honneur le savoir-faire des producteurs locaux, prenez place à cette table d’hôtes festive qui promet ripaille, convivialité et découverte.



Terre & Mer

Dégustation des différentes cuvées du domaine



Menu en 3 temps



Vins du domaine servis jusqu’à plus soif!

Eaux et café

Lieu dit Sulauze Domaine de Sulauze

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bonjour@mensa-foodevents.com



