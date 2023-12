Objectif emploi Istres Objectif emploi Istres, 22 décembre 2023, . Objectif emploi Vendredi 22 décembre, 09h00 Istres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T11:30:00+01:00

Fin : 2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T11:30:00+01:00 Venez rencontrer un conseiller entreprise pour des conseils en recrutement :

positionnement direct sur les offres (prise de contact téléphonique), promotion de votre CV auprès des employeurs du secteur, conseils divers sur les techniques de recherches d’emploi et informations sur le marché du travail. Le conseiller entreprise vous reçoit en entretien de 30 min au pôle emploi d’Istres entre 9h et 12h.

Il vous contactera la veille pour l’horaire.

N’oubliez pas votre CV Istres 13800 Istres [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/198565 »}] Job dating #TousMobilisés Détails Autres Lieu Istres Adresse 13800 Istres Lieu Ville Istres Latitude 43.550507 Longitude 4.950589 latitude longitude 43.550507;4.950589

Istres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//