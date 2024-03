Istre’M Race B.A 125 Istres, dimanche 2 juin 2024.

Istre’M Race B.A 125 Istres Bouches-du-Rhône

Participez à une course d’obstacles d’un nouveau genre à Istres ! Le 25e Régiment du Génie de l’Air d’Istres vous convie à une expérience unique à vivre en famille ou entre ami. Relevez le défi d’un parcours avec pas moins de 60 obstacles à franchir !

La ISTRE´M RACE est ouverte à tous, cette course propose des circuits adaptés à chaque tranche d’âge

– Un parcours de 500m pour les plus jeunes de 3 à 11 ans.

– Un parcours de 3,4 km avec 15 obstacles pour les 12 à 15 ans.

– Et un parcours de 11,4 km avec 60 obstacles pour les participants de 16 ans et plus.

Vous pouvez également former des équipes de 3 pour partager cette aventure ensemble !



Une partie des bénéfices sera reversée aux blessés de l’Armée de Terre.



Organisé par le CSA 25RGA .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02

fin : 2024-06-02

B.A 125 8 Rue Du camp d’aviation

Istres 13128 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

