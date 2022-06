Istiqlal, 3 mai 2023, .

Istiqlal



Istiqlal (« indépendance » en langue arabe) raconte la quête de Leïla pour comprendre ses racines alors que commence son histoire d’amour avec Julien, photographe de guerre.

Des fantômes de femmes sur cinq générations troublent la rencontre des deux jeunes gens et les histoires s’entremêlent, mêlant l’intime au politique. C’est à partir de sa famille et d’un long travail de recherche que Tamara Al Saadi, née en Irak, autrice et metteure en scène déjà remarquée pour Place (Prix du jury et prix des lycéens Impatience 2018), a nourri son récit. Son écriture délicate et juste nous parle de transmission, de silences, de secrets qui nous construisent. Les onze comédiens dont elle s’entoure incarnent avec force et vérité ces personnages confrontés aux traces vivantes de leur passé intime et souvent caché.

