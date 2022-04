ISTINTI / ESTINTI, par Alberto RUCE Galerie Lithium Paris Catégories d’évènement: île de France

ISTINTI / ESTINTI, par Alberto RUCE Galerie Lithium, 2 avril 2022, Paris. Du samedi 02 avril 2022 au samedi 16 avril 2022 :

dimanche

de 11h00 à 17h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Après EMPATIA, sa première exposition solo en France en 2020, qui avait marqué les esprits par son travail délicat et évanescent autour des émotions, Alberto RUCE s’associe à nouveau à Art’Murs pour présenter sa nouvelle exposition personnelle. Nous avons le plaisir de vous inviter pour ISTINTI / ESTINTI, la deuxième exposition personnelle en France de l’artiste sicilien Alberto RUCE. Après EMPATIA, sa première exposition solo en France en 2020, qui avait marqué les esprits par son travail délicat et évanescent autour des émotions, Alberto RUCE s’associe à nouveau à Art’Murs pour présenter sa nouvelle exposition personnelle.

Sfogo, une des œuvres maîtresses issue de sa première exposition, avait d’ailleurs valu à Alberto Ruce l’année dernière le second prix du 5ème « Concours international Mixed Media » proposé par Pébéo. En nous proposant principalement des dessins, l’artiste sicilien se penche cette fois sur la question du lien qui s’amenuise entre l’homme et la Nature. Il nous donne à réfléchir sur les comportements humains, au travers de ses portraits d’animaux. Sa recherche esthétique tend à humaniser l’animal, évoquant en nous des thèmes essentiels et primitifs qui nous habitent. Nous vous accueillerons du 2 au 16 avril 2022, à la galerie Lithium, 6 rue Saint-Blaise, Paris 20ème Du mardi au samedi de 11h à 19h et le dimanche de 11h à 17h Vernissage en présence de l’artiste vendredi 1er avril à partir de 18h. Galerie Lithium 6 rue Saint-Blaise 75020 Paris Contact : https://art-murs.org/istinti-estinti-alberto-ruce https://www.facebook.com/asso.art.murs/ https://www.facebook.com/asso.art.murs/ https://art-murs.org/istinti-estinti-alberto-ruce

