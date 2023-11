Nuit de l’info 2023 ISTIC Rennes, 7 décembre 2023, Rennes.

La Nuit de l’Info est une compétition nationale qui réunit étudiants, enseignants et entreprises pour travailler ensemble sur le développement d’une application web. Elle se tient tous les ans, du premier jeudi du mois de décembre, coucher du solei, jusqu’au lever du soleil le lendemain matin.

Une nuit pour proposer, implémenter et packager une application Web

Durant cette nuit, des partenaires lancent des défis (par exemple : interface web la plus ergonomique, meilleure architecture du système, meilleure collaboration, etc.) aux équipes participantes, et proposent des prix pour les équipes ayant le mieux réussi.

La nuit est aussi l’occasion de rencontres et discussions avec les entreprises, les ingénieurs et les chefs d’entreprises qui viennent soutenir les étudiants, voire leur donner quelques conseils pour mieux relever les défis.

Objectifs de la Nuit

L’objectif de cette manifestation est de faire travailler ensemble les étudiantes et étudiants voulant participer à un défi informatique national. Ces défis portent la plupart du temps sur l’utilisation de nouvelles technologies telles que le Web 2.0, les réseaux sociaux et les technologies multimédias.

Cette manifestation, outre son aspect unique et original, permet aux étudiants en informatique, mais aussi d’autres formations telles que la communication et le multimédia par exemple, de participer à un travail collectif de manière autonome autour de thématiques d’actualité.

Une certaine transversalité est donc encouragée au sein des équipes pour permettre aux étudiants de concourir sur plusieurs défis connexes au défi principal, et de multiplier leurs chances de remporter un prix. Ils y rencontrent leurs enseignants dans un cadre plus convivial où l’enseignant n’est pas là pour les évaluer mais pour les aider à s’organiser face à un cahier des charges complexe, et leur permettre de mettre en application leurs connaissances informatiques et leur créativité.

Pour les personnels, cette manifestation est l’occasion d’un décloisonnement très enrichissant où bonnes volontés, compétences et bonne humeur sont réunies.

Par ailleurs, le soutien de partenaires donne aux défis à relever un réel intérêt pour les étudiants.

A Rennes

Le bureau des étudiants de l’UFR ISTIC (Informatique & électronique) coordonne l’édition rennaise.

Le BDE « La Palme » accueille les participants·es inscrit·es en équipe de deux personnes et leur offre repas offert par

Tous les étudiants et étudiantes souhaitant participer sont bienvenus, quels que soient leurs domaines d’études et leurs centres d’intérêt.

« Nous aspirons à ouvrir l’événement à un public plus large que les étudiant·es en informatique : management et gestion d’équipe, graphisme, mathématiques, game design, création sonore, etc. De nombreuses compétences peuvent être mises à profit pendant cette nuit! » Valentin Regnault, responsable Communication de la Nuit de l’Info pour La Palme

ISTIC Campus de Beaulieu, Rennes Rennes 35042 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T09:00:00+01:00

