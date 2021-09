Paris Sunset & Sunside île de France, Paris ISTHME Quintet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ISTHME Quintet Sunset & Sunside, 28 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 19h30 à 20h30

payant

Isthme est un quintet qui trace sa propre voie autour d’un son contemporain. Privilégiant l’identité collective, Isthme met la musique au service d’un propos, où l’expérimentation et la construction mélodique occupent une place importante. Ainsi, à travers son premier opus Mirages distribué chez Inouïe Distribution/Kymatic Isthme propose des compositions explorant les styles comme des outils de narration et évoluent autour d’une esthétique où se côtoient le jazz, la folk, le minimalisme et le rock, mais aussi les modes et les rythmes traditionnels d’orient. L’écriture, l’improvisation et les plages ambiantes s’y croisent librement autour de thèmes bâtis une trame apportant une dimension cinématographique à l’écoute. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/2845/7708/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-28T19:30:00+02:00_2021-10-28T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris