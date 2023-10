Issy Wood « Study for No » à Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 18 octobre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

jeudi

de 11h00 à 21h00

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Entrée libre et gratuite

Lafayette Anticipations présente « Study For No », la première exposition personnelle en France d’Issy Wood, qui rassemble plus de 60 toiles de la peintre anglaise, pour la plupart inédites.

Empruntant son titre à une peinture de 2019, l’exposition se déploie autour des notions de refus et de résistances, explorées au travers de l’obsession de l’artiste pour l’intimité, l’intériorité, le soin, le désir, la féminité, les relations ou encore l’identité.

Observatrice du monde contemporain, l’œuvre de Wood est celle d’un regard amusé, affecté, et parfois déconcerté par les rapports de force qui s’y jouent. Les figures et les scènes qu’elle décline en série sont autant de perspectives et d’allégories sur les jeux de pouvoir qui régissent nos manières d’être au monde, et qu’elle explore au travers de peintures de vestes en cuir hypersexualisées, de rutilants intérieurs de voitures, d’immaculés services de porcelaine, de singuliers portraits d’animaux domestiques, d’envahissants examens dentaires ou d’une multitude d’autoportraits. Hyperproductive, Issy Wood fait de sa peinture une forme de journal intime, à laquelle répond une pratique quotidienne d’écriture et de composition musicale.

L’ensemble de son œuvre raconte le refus d’un certain ordre et exprime un malaise face aux systèmes d’oppression, conscients et inconscients, qui régissent les êtres, et particulièrement les plus vulnérables.

L’exposition Study For No est une perspective sur la façon dont un refus est entendu ou ignoré, mais aussi, selon les mots de l’artiste, un appel à “la possibilité d’apprendre le pouvoir de l’usage du mot “non”.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/issy-wood +33142749559 contact@lafayetteanticipations.com https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/

Issy Wood 2023, courtesy de l’artiste ; Carlos/Ishikawa, Issy Wood, Study for No, 2019