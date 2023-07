Séminaire Saint Sulpice Issy Tourisme International Issy-les-Moulineaux, 5 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux.

Séminaire Saint Sulpice Mercredi 5 juillet, 10h15 Issy Tourisme International payant, sur inscription

À quelques minutes à pied du métro parisien et dans un parc privé classé de 8 hectares, le séminaire Saint-Sulpice se trouve dans un des rares domaines de l’ancien régime de la région parisienne qui ait survécu jusqu’à nos jours et qui est resté dans son intégrité depuis plus de 400 ans.

Dans ce magnifique domaine, vous visiterez un nymphée, rare petit bâtiment renaissance construit par la fameuse reine Margot, tapissé de coquillages et de pierres semi-précieuses. Puis vous remonterez dans le temps et vous découvrirez la Grande chapelle richement décorée. Le séminaire Saint-Sulpice conserve également un lieu de mémoire datant de la Commune de Paris. Nous parlerons aussi des nouveaux projets pour faire vivre le riche patrimoine du séminaire.

Issy Tourisme International 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy-tourisme-international.com https://www.facebook.com/issytourismeinternational [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.issytourisme.com/visites-juillet/ai-aot17-05-07-seminaire-st-sulpice »}] Horaires :

Lundi : 10h – 18h

Mardi : 11h – 18h

Mercredi : 10h – 18h

Jeudi : 10h – 18h

Vendredi : 10h – 18h

Samedi : 10h-13h / 14h-16h

Fermé le dimanche Esplanade de l’Hôtel de Ville, à la sortie de la ligne de métro 12 (station Mairie d’Issy)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T10:15:00+02:00 – 2023-07-05T12:30:00+02:00

2023-07-05T10:15:00+02:00 – 2023-07-05T12:30:00+02:00