Visite guidée de l’Hôtel de Ville Issy Tourisme International, 28 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Visite guidée de l’Hôtel de Ville Vendredi 28 avril, 14h25 Issy Tourisme International 16€ / 21 € Découvrez l’histoire de notre bel Hôtel de Ville : ses différents propriétaires, son architecture ou encore sa toile “La Vie” de Victor Prouvé récemment rénovée. Issy Tourisme International 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy-tourisme-international.com https://www.facebook.com/issytourismeinternational [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.issytourisme.com/visites-avril/hotel-de-ville-dissy-les-moulineaux »}] Horaires : Lundi : 10h – 18h Mardi : 11h – 18h Mercredi : 10h – 18h Jeudi : 10h – 18h Vendredi : 10h – 18h Samedi : 10h-13h / 14h-16h Fermé le dimanche Esplanade de l’Hôtel de Ville, à la sortie de la ligne de métro 12 (station Mairie d’Issy) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T14:25:00+02:00 – 2023-04-28T16:00:00+02:00

