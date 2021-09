Issy-les-Moulineaux Halle Saint-Germain Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux : Soupes de sorcières Halle Saint-Germain Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Halle Saint-Germain, le dimanche 3 octobre à 10:00

Atelier gratuit pour la famille. _Rendez-vous à la Halle du parc de l’Ile Saint-Germain, 170 quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux._ **Obligation pour les adultes de présenter un passe sanitaire valide.** **Plus d’infos sur** [la page Maison de la Nature et de l’Arbre](https://www.seineouest.fr/mdna-programme-2021-2022)

Atelier gratuit sur inscription obligatoire (nombre de places limité)

Au moyen de vignettes et d’une fiche recette, sorciers et sorcières mitonneront une soupe qui pique, qui gratte… Halle Saint-Germain 170 quai de stalingrad, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T12:00:00

