Rejoignez-nous le samedi 3 février 2024 à 10h00 pour un atelier d’etegami unique sur les oiseaux d’ile de France.

Cet événement se déroulera au Nida, un lieu chaleureux qui offre une atmosphère inspirante pour notre atelier créatif.

Si vous êtes passionné par l’art japonais de l’etegami et que vous souhaitez en apprendre davantage sur les magnifiques oiseaux de la région d’ile de France, cet atelier est fait pour vous. Les matériaux sont fourni (Encre, couleurs, pinceau cartes à peindre et sceaux japonais)

Ne manquez pas cette occasion de vous immerger dans la beauté de la nature et d’explorer votre créativité artistique. Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place.

Cet atelier est gratuit et est ouvert piour les personnes de 7 à 97 ans. Vous pouvez venir seuls, en famille ou entre amis.

Cet atelier vous est offert par GPSO , Le Groupement des communes du Sud Ouest de Paris.

Nida Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine