Atelier vélo : apprentissage à l’auto-réparation Issy-les-Moulineaux – Marché Sainte-Lucie Issy-les-Moulineaux, samedi 30 mars 2024.

Atelier vélo : apprentissage à l’auto-réparation Venez apprendre à réparer et entretenir vous-mêmes votre vélo

au quotidien grâce aux conseils de professionnels. Samedi 30 mars, 10h00 Issy-les-Moulineaux – Marché Sainte-Lucie Atelier gratuit

Début : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T13:00:00+01:00

Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à Issy-les-Moulineaux le samedi 30 mars 2024 matin sur le marché Sainte-Lucie.

Cette animation est encadrée par des mécaniciens et comprend :

– Des conseils sur la mobilité, la sécurité et la lutte contre le vol de vélo;

– Des conseils pour vous permettre d’entretenir et de réparer vous-mêmes votre vélo : mécanique de base, crevaison, gonflage, huile, réglages freins et vitesses;

– La mise à disposition d’outils et de pièces détachées issues du réemploi.

(Pour les personnes ne souhaitant pas réparer elles mêmes leur vélo, les mécaniciens peuvent toutefois effectuer une révision de sécurité des vélos, qu’ils soient traditionnels ou électriques, et pourront procéder à de petites réparations en cas de besoin (changement de chambre à air, de plaquettes de frein…). Si jamais le vélo nécessite une réparation plus lourde, l’usager pourra se faire orienter vers un réparateur vélo professionnel du territoire).

Issy-les-Moulineaux – Marché Sainte-Lucie Issy-les-Moulineaux – 15 allée Sainte-Lucie Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France

vélo atelier

GPSO