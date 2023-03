Visite de projet : rénovation globale d’une maison classée G Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Visite de projet : rénovation globale d’une maison classée G Issy-les-Moulineaux, 15 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Visite de projet : rénovation globale d’une maison classée G Samedi 15 avril, 10h00 Issy-les-Moulineaux Entrée gratuite sur inscription Visant un gain énergétique de 74%, de nombreux travaux ont été entrepris : agrandissement, isolation des murs par l’intérieur, remplacement de la chaudière au fioul, etc. Venez découvrir ce projet dans son ensemble, de l’audit énergétique aux aides financières, en passant par la recherche d’entreprises ! Infos pratiques : Samedi 15 avril à Issy-les-Moulineaux (adresse exacte communiquée après inscription)

10h – 12h30 (durée de la visite : 1h15, créneau à choisir lors de l’inscription)

