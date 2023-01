Nuit de la thermographie : par où s’échappe la chaleur des logements ? – spéciale Copro Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Nuit de la thermographie : par où s'échappe la chaleur des logements ? – spéciale Copro

Mardi 7 février, 19h00

Issy-les-Moulineaux

Entrée gratuite sur inscription

Vous vous demandez comment éviter de gaspiller l’énergie et garder votre logement au chaud cet l’hiver ? Alors venez observer les déperditions d’énergie des logements le 7 février avec GPSO Energie ! Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Des conseillers France Rénov’ équipés de leur caméra thermique vous emmèneront dans les rues d’Issy-les-Moulineaux pour observer les déperditions de chaleur des bâtiments. La caméra thermique permet de traduire en image les différentes températures d’un bâtiment : il est ainsi possible d’observer les variations et de comprendre par où s’échappe la chaleur. Ils analyseront les dysfonctionnements (ponts thermiques, défaut d’isolation, parois froides) des immeubles collectifs. Cette balade sera précédée d’une présentation en salle abordant les notions techniques et se terminera par un exposé des différentes solutions à la portée de chacun. Informations pratiques Le 7 février de 19h à 21h

Issy-les-Moulineaux (adresse communiquée après inscription)

Inscription gratuite mais obligatoire

