Issy-les-Moulineaux Ile saint-germain Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux – Fruitiers du Parc de l’Ile Saint-Germain, arbres remarquables, arbres à remarquer ! Ile saint-germain Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux – Fruitiers du Parc de l’Ile Saint-Germain, arbres remarquables, arbres à remarquer ! Ile saint-germain, 18 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux – Fruitiers du Parc de l’Ile Saint-Germain, arbres remarquables, arbres à remarquer !

Ile saint-germain, le samedi 18 septembre à 15:00

Balade organisée en partenariat avec l’association Historim. Pour la famille. Inscription obligatoire à compter du 6 septembre. _Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine._ Départ à 15h, à l’entrée principale du Parc de l’Ile Saint-Germain, avenue Jean Monnet. Accès par le Pont de Billancourt.

Atelier gratuit sur inscription obligatoire (nombre de places limité)

Petites et grande histoire au pays des fruits et des arbres fruitiers sans bouger de chez soi… ou presque. Ile saint-germain Ile saint-germain Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ile saint-germain Adresse Ile saint-germain Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ile saint-germain Issy-les-Moulineaux