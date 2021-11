Issy-les-Moulineaux Halle Saint-Germain Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux : Encres végétales Halle Saint-Germain Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux : Encres végétales Halle Saint-Germain, 14 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux : Encres végétales

Halle Saint-Germain, le dimanche 14 novembre à 10:00

Atelier gratuit pour la famille. _Rendez-vous à la Halle du parc de l’Ile Saint-Germain, 170 quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux._ **Obligation pour les adultes de présenter un passe sanitaire valide.** **Plus d’infos sur** [la page Maison de la Nature et de l’Arbre](https://www.seineouest.fr/mdna-programme-2021-2022)

Atelier gratuit sur inscription obligatoire (nombre de places limité)

Le blé devit pinceau, la fleur de carotte tampon et les baies de sureau douce aquarelle pour l’illustration d’un haïku automnal. Halle Saint-Germain 170 quai de stalingrad, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Halle Saint-Germain Adresse 170 quai de stalingrad, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Halle Saint-Germain Issy-les-Moulineaux