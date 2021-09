Issy-les-Moulineaux café aum Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Exposition ‘”ART FOR IMPACT” by OZA (Alexandra Zakharova) café aum Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Exposition ‘”ART FOR IMPACT” by OZA (Alexandra Zakharova) café aum, 3 octobre 2021 10:30, Issy-les-Moulineaux. 3 octobre – 19 décembre, les dimanches Sur place Entrée libre http://www.phoza.net Le vernissage aura lieu le 9 septembre 2021 de 18h30 heures à 20h3O heures au Café Aum . OZA (Alexandra Zakharova) est une artiste franco-ukrainienne travaillant dans la photographie, la vidéo, la musique et la peinture. Elle a étudié les beaux-arts à l’Académie des Beaux-Arts de Kiev. Alexandra a reçu plusieurs prix et récompenses dans ce domaine. Venez découvrir ses photographies argentiques autour d’une exposition intitulée “Art for Impact”, avec des photographies sans retouches photos ni Photoshop en double exposition qui souligne les problèmes sociaux : réchauffement climatique, différence entre les classes sociales et développement durable. Le vernissage aura lieu le 9 septembre 2021 de 18h30 heures à 20h3O heures au Café Aum (37 bis Av. Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux). L’exposition sera visible du 7 octobre au 20 décembre. Nous vous attendons nombreux pour découvrir ses œuvres ! café aum 37 bis Av. Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine dimanche 3 octobre – 10h30 à 18h00

dimanche 10 octobre – 10h30 à 18h00

dimanche 17 octobre – 10h30 à 18h00

dimanche 24 octobre – 10h30 à 18h00

dimanche 31 octobre – 10h30 à 18h00

dimanche 7 novembre – 10h30 à 18h00

dimanche 14 novembre – 10h30 à 18h00

dimanche 21 novembre – 10h30 à 18h00

dimanche 28 novembre – 10h30 à 18h00

dimanche 5 décembre – 10h30 à 18h00

dimanche 12 décembre – 10h30 à 18h00

dimanche 19 décembre – 10h30 à 18h00

Détails Heure : 10:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu café aum Adresse 37 bis Av. Victor Cresson Ville Issy-les-Moulineaux Age maximum 99 lieuville café aum Issy-les-Moulineaux