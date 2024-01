Atelier découverte de la peinture japonaise (Nihonga) Agora Issy-les-Moulineaux, samedi 10 février 2024.

Atelier découverte de la peinture japonaise (Nihonga) Agora Issy-les-Moulineaux 10 – 13 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-10 10:00

Fin : 2024-02-13 18:00

Venez explorer l’art de la peinture japonaise (Nihonga) lors de notre atelier découverte, du 10 au 13 février ! 10 – 13 février 1

Venez participer à notre atelier découverte de la peinture japonaise (Nihonga) du samedi 10 au 13 février .

Cet atelier est l’occasion idéale pour plonger dans l’esprit de l’art traditionnel japonais et découvrir les techniques de la peinture Nihonga. Que vous soyez débutant ou amateur, nous vous guiderons à travers les étapes essentielles pour créer des œuvres inspirées de cette magnifique forme d’expression artistique.

Rejoignez-nous pour une expérience unique et enrichissante. Apportez votre créativité et votre curiosité, et repartez avec une nouvelle passion pour la peinture japonaise.

Ne manquez pas cette opportunité de vous immerger dans la culture japonaise et d’explorer votre côté artistique. Inscrivez-vous dès maintenant et réservez votre place pour cet atelier inoubliable! Il est possible de s’inscrire à la journée. Les matériaux (pigments, nikawa, washi, supports, feuilles métallique) et les modèles sont fournis.

Agora 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine