« Issue de secours » : une comédie planante Théâtre des Lices Albi, samedi 9 mars 2024.

« Issue de secours » : une comédie planante Entre « Y a t’il un pilote dans l’avion ? » et l’humour décalé des Monty Python, les deux comédiens vous feront voyager dans des situations aussi drôles que farfelues et des gags totalement absurdes. Samedi 9 mars, 20h30 Théâtre des Lices 15 et 20€.

Début : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:30:00+01:00

Embarquez avec les pilotes les plus loufoques que l’aviation ait connu. A bord, tout est prêt pour le dernier vol du commandant, du moins pour ce qui est du principal l’alcool pour fêter ce voyage qui va clore dix ans de collaboration entre le pilote et le copilote. Pour le reste, advienne que pourra, car la rigueur a déserté le cockpit. L’avion a décollé sans passagers et sans kérosène et, si New York s’éloigne, les ennuis se rapprochent dangereusement en même temps que le sol brûlant africain. Le crash est inévitable et avant de s’abîmer dans les dunes, l’avion de ligne largue nos deux protagonistes dans le désert

https://www.youtube.com/watch?v=Boa3J1L6fDk

issue comédie