Issue de Secours LE PHARE, 6 mai 2023, Saint-COULOMB.

Issue de Secours LE PHARE. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 20:00 (2023-05-06 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

EN SCENE PRODUCTIONS (PLATESV-R-2020-008783/008784) présente : ce spectacle. Embarquez avec les pilotes les plus loufoques que l’aviation ait connu ! Meilleur spectacle d’humour aux P’tits Molières 2018. Soirée organisée par le Rotary Saint Malo Jacques Cartier au bénéfice de l’unité de soin Alzheimer de l’Hôpital de Saint Malo. Issue de Secours, c’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son copilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder ! Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner le monde : Paris, Londres, New-York, Miami, Tokyo, Sydney… Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin… Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux entre nos deux compères va se transformer en véritable cauchemar… Un air d’Y a-t-il un pilote dans l’avion ? à la sauce décalée façon Monty Python : Issue de Secours, c’est une grande traversée de turbulences de rire ! Issue de Secours

LE PHARE Saint-COULOMB RUE DU LAC Ille-et-Vilaine

