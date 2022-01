Issue de secours Compiègne, 27 janvier 2022, Compiègne.

Issue de secours Compiègne

2022-01-27 – 2022-01-27

Compiègne Oise Compiègne

18

Attachez vos ceintures pour cette comédie planante ! C’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son co-pilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder ! Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner le monde : Paris, Londres, New-York, Miami, Tokyo, Sydney… Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux entre nos deux compères va se transformer en véritable cauchemar. C’est bien dommage, le pilote avait prévu un bel apéro !

« Issue de Secours » vous entraîne dans une avalanche de rires provoquée par des gags totalement absurdes ! Embarquez avec les pilotes les plus loufoques que l’aviation ait connu !

Attachez vos ceintures pour cette comédie planante ! C’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son co-pilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder ! Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner le monde : Paris, Londres, New-York, Miami, Tokyo, Sydney… Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux entre nos deux compères va se transformer en véritable cauchemar. C’est bien dommage, le pilote avait prévu un bel apéro !

« Issue de Secours » vous entraîne dans une avalanche de rires provoquée par des gags totalement absurdes ! Embarquez avec les pilotes les plus loufoques que l’aviation ait connu !

romain@letheatreamoustaches.com +33 6 58 88 06 28 https://letheatreamoustaches.com/programmation/issue-de-secours

Attachez vos ceintures pour cette comédie planante ! C’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son co-pilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder ! Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner le monde : Paris, Londres, New-York, Miami, Tokyo, Sydney… Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux entre nos deux compères va se transformer en véritable cauchemar. C’est bien dommage, le pilote avait prévu un bel apéro !

« Issue de Secours » vous entraîne dans une avalanche de rires provoquée par des gags totalement absurdes ! Embarquez avec les pilotes les plus loufoques que l’aviation ait connu !

Issue de secours

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-01-24 par