Visite et dégustation à la ferme Récébire Issor, 6 mars 2024, Issor.

Issor,Pyrénées-Atlantiques

Cédric et Bastien vous accueillent à la ferme Recebire pour une visite de la bergerie et une dégustation de fromage fermier Ossau Iraty : tomme de brebis.

Profitez en pour faire le plein de produits locaux, conserves : axoa ou blanquette, saucissons…

Transport en bus aller-retour au départ de la station.

Le mercredi pendant les vacances scolaires de Noël et d’hiver (toutes zones)

-Visite commentée par le berger

-Dégustation de fromage

-Durée de la visite : environ 1 heure

-Navette A/R incluse

-Maintien à partir de 15 inscrits..

2024-03-06 fin : 2024-03-06 12:30:00. EUR.

Issor 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cédric and Bastien welcome you to the Recebire farm for a tour of the sheepfold and a tasting of Ossau Iraty farm cheese: ewe’s milk tomme.

Take advantage of the opportunity to stock up on local products, preserves: axoa or blanquette, sausages?

Round-trip bus transport from the resort.

Wednesdays during Christmas and winter school vacations (all zones)

-Guided tour by the shepherd

-Cheese tasting

-Length of visit: approx. 1 hour

-Return shuttle included

-Minimum 15 participants.

Cédric y Bastien le dan la bienvenida a la granja de la Recebire para visitar el aprisco y degustar el queso de la granja Ossau Iraty: tomme de leche de oveja.

Aproveche para abastecerse de productos locales, conservas: axoa o blanquette, embutidos..

Transporte de ida y vuelta en autobús desde la estación.

Los miércoles durante las vacaciones escolares de Navidad e invierno (todas las zonas)

-Visita guiada por el pastor

-Degustación de quesos

-Duración de la visita: 1 hora aproximadamente

-Transporte de ida y vuelta incluido

-Mínimo 15 participantes.

Cedric und Bastien begrüßen Sie auf dem Bauernhof Recebire zu einer Besichtigung der Schäferei und einer Verkostung des Bauernkäses Ossau Iraty: Tomme de brebis (Schafskäse).

Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich mit lokalen Produkten einzudecken: Konserven: Axoa oder Blanquette, Salami?

Hin- und Rücktransport mit dem Bus ab der Station.

Mittwochs während der Weihnachts- und Winterschulferien (alle Zonen)

-Besuch mit Führung durch den Schäfer

-Verkostung von Käse

-Dauer des Besuchs: ca. 1 Std

-Shuttle-Bus hin und zurück inbegriffen

-Aufrechterhaltung ab 15 angemeldeten Personen.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn