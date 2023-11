Aurélie Saada – Bomboloni Tour – Tournée SALLE CLAUDE NOUGARO – ANIMATIS Catégories d’Évènement: 63500

Issoire Aurélie Saada – Bomboloni Tour – Tournée SALLE CLAUDE NOUGARO – ANIMATIS, 28 novembre 2023, ISSOIRE. Aurélie Saada – Bomboloni Tour – Tournée SALLE CLAUDE NOUGARO – ANIMATIS. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 20:30 (2023-11-28 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros. FAR PROD (2-L-R-2021-008694 3-L-R-2021-00901) PRESENTE : ce concert. Aurélie Saada Votre billet est ici SALLE CLAUDE NOUGARO – ANIMATIS ISSOIRE RUE MARCEL BÉRAUD 63500 32.5

EUR32.5. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 63500, Issoire Autres Lieu SALLE CLAUDE NOUGARO - ANIMATIS Adresse RUE MARCEL BÉRAUD Ville ISSOIRE Departement 63500 Lieu Ville SALLE CLAUDE NOUGARO - ANIMATIS latitude longitude 45.54300484191188;3.243992547333785

SALLE CLAUDE NOUGARO - ANIMATIS ISSOIRE 63500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issoire/