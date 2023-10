Connaissance et utilisation de l’outil informatique Issoire – Connaissance et utilisation de l’outil informatique Issoire Catégories d’Évènement: Issoire

Puy-de-Dôme Connaissance et utilisation de l’outil informatique Issoire – Connaissance et utilisation de l’outil informatique Issoire, 26 octobre 2023, Issoire. Connaissance et utilisation de l’outil informatique Jeudi 26 octobre, 13h00 Issoire – Connaissance et utilisation de l’outil informatique Cet atelier est ouvert aux exploitants agricoles, conjoints agricoles et aides familiaux, qui rencontrent des difficultés d’adaptation aux démarches numériques.

Retrouvez les dates de la réunion de présentation et des séances sur le flyer ci-dessous.

Inscription avant le 6 octobre 2023 auprès d’Emilie Delaire,

Service action sanitaire et sociale MSA Auvergne

04.73.43.75.41 – 06.86.58.18.44 Issoire – Connaissance et utilisation de l’outil informatique MSA Auvergne 24 rue Jean Jaurès 63500 Issoire Issoire 63500 Le Piat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T13:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

